21 Сентября 2021
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наручники женщина (2016) | Фото: komiinform.ru

На Среднем Урале сотрудница МКО похитила более 300 тысяч, внесенных клиентами

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшей сотрудницы микрокредитной организации. Она присваивала себе деньги клиентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с декабря 2019 по январь 2021 года, работая специалистом по выдаче займов населению, женщина похищала средства из кассы микрокредитной организации. Деньги поступали от клиентов в качестве оплаты основного долга и процентов по договорам займов.

В итоге МКО был причинен материальный ущерб на сумму свыше 303 тысяч рублей. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь уже бывшей сотруднице грозит до шести лет лишения свободы.

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Теги: МКО, присвоение, дело, суд



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