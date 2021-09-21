На Среднем Урале сотрудница МКО похитила более 300 тысяч, внесенных клиентами

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело бывшей сотрудницы микрокредитной организации. Она присваивала себе деньги клиентов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с декабря 2019 по январь 2021 года, работая специалистом по выдаче займов населению, женщина похищала средства из кассы микрокредитной организации. Деньги поступали от клиентов в качестве оплаты основного долга и процентов по договорам займов.

В итоге МКО был причинен материальный ущерб на сумму свыше 303 тысяч рублей. Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теперь уже бывшей сотруднице грозит до шести лет лишения свободы.