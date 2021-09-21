21 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Челябинске задержали участников группы, нападавших на жителей региона

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших нападения на граждан два нападения на граждан. Участников группы подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в феврале подозреваемые проникли в частный дом в Миассе, где используя неустановленные предметы, внешне схожие с бейсбольными битами, беспричинно избили четырех человек и скрылись.

В мае в Чебаркуле на открытой автомобильной парковке они избили еще троих человек и повредили автомобиль мужчин.

Три участника группы в возрасте от 20 до 23 лет задержаны и заключены под стражу.

В квартире у одного из них в ходе обысков была обнаружена комната, в которой было изъято несколько кустов конопли, а также высушенное и готовое к потреблению вещество массой более 350 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент устанавливаются другие фигуранты противоправных деяний. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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Теги: нападение, банда, уголовное дело,



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