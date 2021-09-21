21 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
багаж, &quot;Кольцово&quot;, багаж туристов из Египта, чемодан (2015) | Фото:http://www.svx.aero/

Аэропорт "Кольцово" теперь может доставлять багаж своих пассажиров

Международный аэропорт "Кольцово" запустил сервис по доставке багажа пассажиров, которые теперь смогут экономить не только силы на его транспортировку, но и время на багажных процедурах внутри аэропорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово", на данный момент в распоряжении пассажиров две услуги: доставка багажа из аэропорта и в аэропорт, что довольно удобно, особенно для деловых туристов, пассажиров с детьми или с негабаритным багажом.

Услуга оформляется на сайте bags.aero. Сотрудники сервиса забирают багаж из указанной клиентом точки, пломбируют его, доставляют в аэропорт и оформляют на рейс без участия пассажира. При этом доступна доставка и крупного и негабаритного багажа.

Первыми партнерами по организации сервиса в Екатеринбурге для гостей города стали Атриум Палас отель и Novotel. На данный момент услуга внедрена только в "Кольцово", однако при высоком спросе, сервис может заработать и в других аэропортах.

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Теги: аэропорт, Кольцово, доставка багажа, услуга



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