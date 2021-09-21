21 Сентября 2021
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следователи на месте стрельбы ПГНИУ (2021) | Фото: СК России

Глава Минобрнауки призвал к "физическому обеспечению безопасности" студентов в вузах

Заседание совета ректоров вузов в Перми сегодня началось с минуты молчания в память о жертвах шутинга, случившегося накануне в местном университете.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков, прилетевший в Пермь накануне вместе с министром здравоохранения, заявил, что видит главный способ предотвращения подобных случаев в усилении безопасности.

"Для предупреждения подобных трагичных событий необходим комплексный подход: исследования, профилактические меры, физическое обеспечение безопасности. Следует подчеркнуть, что во многом эффективность защиты студентов и сотрудников университетов заключается в ответственном и неравнодушном отношении к обеспечению безопасности", - заявил министр.

Напомним, накануне первокурсник с огнестрельным оружием ворвался на кампус университета и начал беспорядочную стрельбу. Погибли восемь человек, ранены более 20. Сам стрелок был ранен, когда оказал вооруженное сопротивление полицейским. Сейчас его прооперировали, он находится в реанимации.

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Теги: валерий фальков, шутинг, вуз, безопасность, студенты



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