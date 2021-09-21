21 Сентября 2021
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Общество В России
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф в 1,3 млрд рублей

ФАС России обратится в суд, если сервис бронирования отелей Booking.com не выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщил РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов, пока подобных прецедентов не было.

По его словам, выполнение сервисом предписания об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было инициировано после обращения "Опоры России" в конце декабря 2020 года. После этого ФАС решила, что сервис злоупотребил доминирующим положением.

В результате Федеральная антимонопольная служба приняла решение наложить на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей. В середине сентября компания Booking.com B.V. обратилась в суд с требованием признать незаконным наложенный ФАС штраф.

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Теги: ФАС, Booking, штраф



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Ранее 26.08.2021 20:38 Мск ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей


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