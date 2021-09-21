ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф в 1,3 млрд рублей

ФАС России обратится в суд, если сервис бронирования отелей Booking.com не выплатит штраф в размере 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщил РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов, пока подобных прецедентов не было.

По его словам, выполнение сервисом предписания об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства было инициировано после обращения "Опоры России" в конце декабря 2020 года. После этого ФАС решила, что сервис злоупотребил доминирующим положением.