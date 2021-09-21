21 Сентября 2021
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Экономика В России
Коллаж, Марат Хуснуллин, реновация (2020) | Фото: Накануне.RU

Вице-премьер Хуснуллин пообещал российскому ЖКХ перестройку

До конца этого года будет подготовлена концепция перестройки ЖКХ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сейчас я обратил дополнительно свое внимание на ЖКХ. Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, "паровозом" должны вытащить еще целый ряд сфер", - заявил Хуснуллин в интервью РИА Новости.

Одной из самых важных задач в реформировании сферы ЖКХ вице-премьер считает новый подход к расселению аварийного жилья.

"Сейчас надо определиться с дальнейшей программой расселений аварийного жилья. Нужны новые подходы, ведь из года в год площадь аварийного жилья в стране растет. При этом обязательно нужно решить, что мы будем делать с ветхим жильем. Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить", — уточнил зампред правительства.

По его словам, еще одна стоящая перед властями задача — это принятие решения, как строящееся жилье подсоединять к изношенной инженерной инфраструктуре.

"Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60%сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры "60 плюс", увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в один триллион рублей, а мы даем пять-десять миллиардов рублей", — указал Хуснуллин.

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Теги: марат хуснуллин, перестройка, жкх, аварийное жилье



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