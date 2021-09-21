"Могут голосовать за Госдуму, но лишены права выбирать Раду". Украински политологи - о голосовании жителей ДНР и ЛНР

Жители Донбасса имеют возможность голосовать за органы власти России, но не имеют права голосовать за украинские органы власти. Права голосовать на украинских выборах лишены даже жители прифронтовых территорий, контролируемых Украиной. Об этом пишет главный редактор запрещенной на Украине "Страны" Игорь Гужва и отмечают практически все политологи, опрошенные изданием.

Руслан Бортник подчеркивает, что для Донбасса как части Украины "Единая Россия" является наиболее приемлемым вариантом. Но она, хоть и сохранила конституционное большинство, немного уменьшила свое представительство. Остальные партии выступают за более жесткую позицию, а значит, в целом риторика Госдумы может стать жестче. Все это будет происходить параллельно тому, как гражданами РФ будут становиться все больше жителей Донбасса. Это отмечает также политолог Максим Хилько.

Вадим Карасев обращает внимание на то, что Киев не признает выборы в Госдуму. Но если западные парламенты с таким заявлением не выступят, то есть признают их, то Киеву придется отказаться от межпарламентских связей и контактов с Западом. Если этого не будет, то Киев поставит себя в глупое положение. (ПАСЕ уже заявила, что выборы прошли хорошо).

Михаил Погребинский говорит, что Киев все делал для того, чтобы Донбасс двигался в сторону России. И требования не признавать выборы в Госдуму звучат нелепо, особенно когда из уст то одного, то другого киевского чиновника звучат обвинения в том, что Донбасс - это "раковая опухоль" (выражение вице-премьера Алексея Резникова).

Напомним, из более чем 600 тысяч новых граждан РФ в ДНР и ЛНР проголосовали около 200 тысяч, из них около 150 тысяч - дистанционно. Большинство голосов, как можно вычислить, было отдано за "Единую Россию", так как партия власти получила по электронному голосованию намного больше голосов, чем в других регионах. В целом голоса из Донбасса добавили единороссам в Ростовской области около 5%.