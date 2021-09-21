"Победа" начала продавать билеты на рейсы Москва – Тобольск

Аэропорт Тобольска вскоре примет первых пассажиров. Первый рейс будет выполнен в ночь на 16 октября. Возить пассажиров будет "Победа". На первом этапе авиакомпания будет летать по маршруту дважды в неделю – по понедельникам и субботам. С ноября добавится ещё один рейс – по четвергам, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С января 2022 г. авиакомпания планирует летать из Москвы в Тобольск по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. В столице пассажиров примет "Внуково". На каждый из рейсов будет минимум пять авиабилетов по цене в 999 руб. с учётом всех сборов.

"Теперь выходные для туристов в древнем сибирском городе стали максимально доступны и привлекательны. Ждём гостей и сами планируем поездки в столицу России", - написал в своём Instagram мэр Тобольска Максим Афанасьев.

Аэропорт Тобольска оснащён взлетно-посадочной полосой длиной 2,4 км, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа "SSJ-100", "Boeing-737", "Airbus A320/321". Пропускная способность – до 380 человек в час.