"Победа" начала продавать билеты на рейсы Москва – Тобольск

21 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
тобольск кремль (2013) | Фото: Накануне.ru

"Победа" начала продавать билеты на рейсы Москва – Тобольск

Аэропорт Тобольска вскоре примет первых пассажиров. Первый рейс будет выполнен в ночь на 16 октября. Возить пассажиров будет "Победа". На первом этапе авиакомпания будет летать по маршруту дважды в неделю – по понедельникам и субботам. С ноября добавится ещё один рейс – по четвергам, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С января 2022 г. авиакомпания планирует летать из Москвы в Тобольск по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. В столице пассажиров примет "Внуково". На каждый из рейсов будет минимум пять авиабилетов по цене в 999 руб. с учётом всех сборов.

"Теперь выходные для туристов в древнем сибирском городе стали максимально доступны и привлекательны. Ждём гостей и сами планируем поездки в столицу России", - написал в своём Instagram мэр Тобольска Максим Афанасьев.

Аэропорт Тобольска оснащён взлетно-посадочной полосой длиной 2,4 км, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа "SSJ-100", "Boeing-737", "Airbus A320/321". Пропускная способность – до 380 человек в час.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: аэропорт, Тобольск, Победа, Максим Афанасьев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2021 11:24 Мск Тобольский аэропорт начнет обслуживать регулярные рейсы уже с 15 октября
Ранее 02.08.2021 13:53 Мск Первый пассажирский рейс аэропорт Тобольска примет уже этой осенью
Ранее 15.07.2021 12:46 Мск СИБУР подписал соглашение о передаче тобольского аэропорта под управление "Аэропортов Регионов"
Ранее 29.06.2021 11:58 Мск "Не люблю, когда перегибают палку". Глава Тобольска оценил спор вокруг имени аэропорта
Ранее 17.05.2021 12:15 Мск Евгений Спицын: Позиция татарской диаспоры о Ермаке и аэропорте Тобольска - политиканство
Ранее 26.04.2021 10:33 Мск Андрей Фурсов: Отказ от присвоения аэропорту Тобольска имени Ермака - это мина под Россию
Ранее 15.04.2021 15:00 Мск В Тобольске началось второе голосование по "покровителю" аэропорта
Ранее 29.03.2021 10:56 Мск В Тобольске на стройке аэропорта смонтированы основные металлоконструкции здания
Ранее 25.03.2021 13:59 Мск "Не было бы Ермака - не было бы Сибири в составе России". Прилепин поддержал присвоение аэропорту Тобольска имени Ермака
Ранее 24.03.2021 08:00 Мск Если аэропорт Тобольска не назовут именем Ермака, значит, Россией правит Байден, - Холмогоров
Ранее 11.02.2021 16:22 Мск Строительство терминала аэропорта Тобольска реализовано на 40%
Ранее 09.09.2020 12:15 Мск Моор: Открытие аэропорта в Тобольске повысит качество жизни горожан
Ранее 12.09.2019 14:47 Мск В Тобольске на стройке аэропорта забетонировали взлетно-посадочную полосу
Ранее 26.07.2019 13:59 Мск В Тобольске идет строительство аэропорта: взлетно-посадочную полосу построят до конца года
Ранее 22.02.2019 09:59 Мск Аэропорт в Тобольске построят к 2021 году
Ранее 08.11.2018 12:50 Мск Пока в Тюмени "переименовывают" аэропорт, Тобольск ждет денег от Москвы на строительство своего


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети