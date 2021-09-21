В семи городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия

В Челябинске и еще шести городах области объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"20 - 22 сентября 2021 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

На территории Челябинска, Карабаша, Златоуста, Аши, Коркино и Сатки объявлены НМУ первой степени до 19 часов 22 сентября, в Магнитогорске – до 19 часов 21 сентября.