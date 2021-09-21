21 Сентября 2021
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Экономика В России
овощи, морковь (2017) | Фото: Накануне.RU

Экономист предупредила о сезонном росте цен на овощи и фрукты

К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Об этом сообщила агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

По ее словам, импортеры часто закладывают в стоимость товаров "подушку безопасности", поэтому часто стоимость на зарубежные товары растет не в меру изменения валютного курса, а больше.

Экономист добавила, что можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год.

Среди непродовольственных товаров, по данным Воронковой, сильнее прочих подорожает электроника.

В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о фиксации некоторого снижения стоимости "борщевого набора". Она также пояснила причину его подорожания несколько недель назад: это происходит в текущем году из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел.

В середине лета замглавы минпромторга Виктор Гордеев, выступая на встрече, организованной "Единой Россией", сообщил о значительных наценках, которые ставят на овощи торговые сети. "ЕР" давала две недели правительству, чтобы то договорилось с ритейлерами насчет снижения цен на овощи.

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Теги: овощи, фрукты, рост цен



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