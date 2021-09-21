Уже 83% домов Среднего Урала подключены к отоплению

В Свердловской области продолжается постепенное подключение домов к теплу. По сравнению со вчерашним днем, число жилых домов, где жильцы уже могут выключать обогреватели, увеличилось на 3% и составило 83%. За эти несколько дней коммунальные службы также успели подключить 98,6% объектов социальной сферы.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики, полностью отопление дали уже в 67 муниципалитетах, в 69 - 100% подключение в жилом фонде, а в 83 - объектов социальной сферы.

"В целом по области отапливается 77 млн квадратных метров жилья и 5960 учреждений соцкультбыта: 1083 школы, 1684 детских садов, 1081 учреждение здравоохранения, 153 интерната, 1141 учреждений культуры и 818 прочих объектов социальной сферы", - сообщили в департаменте.

Так в Алапаевске выполнено 98% подключения многоквартирных домов к централизованным системам теплоснабжения, в Камышлове94,4%, Кушве 92%, Нижнем Тагиле 99,7%, Красноуфимске и Красноуфимском районе – 99,8% и 99,3% соответственно, в Первоуральске 72,3%, Ревде 92%, Среднеуральске 99,6%, Шалинском районе 83,4%, Краснотурьинске 99%, Арамили 98,8%, Белоярском районе 99,5%, Березовском 98,5%, в Верхнем Дуброво 98%, Каменске-Уральском 91% и Каменском районе – 96%.

В Екатеринбурге по состоянию на 16.00 20 сентября тепло подано в 67% многоквартирных домов и 94,2 % объектов социальной сферы.