21 Сентября 2021
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Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Уральские строители просят увеличить цены контрактов из-за роста стоимости материалов

Региональные отделения "Уральского объединения строителей" и "Лиги проектных организаций" обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.
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Как сообщили Накануне.RU в "Уральском объединении строителей", главу региона просят о принятии областного акта для перерасчета стоимости контрактов. Постановление Правительства РФ от 9 августа 2021 года №1315 предусматривает возможность увеличивать цену контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия до 30%. Мера позволяет подрядчикам справиться с кризисной ситуацией на рынке и компенсировать финансовые потери с связи со значительным ростом цен на стройматериалы. Удорожание прошло практически по всем позициям, от 15 до 100 процентов.

Но чтобы реализовать постановление Правительства, регионы должны принять свой нормативный акт о возможности изменения цены контракта в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы, а такой в Свердловской области до сих пор не принят. Между тем, Минстрой РФ определил, что регионам и заказчикам до 6 сентября 2021 года необходимо провести проверку и перерасчет по объектам, где планируется изменение цены контракта.

На сегодняшний день уже свыше 40 регионов приняли нормативные акты.

Ремонт школы № 25(2020)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня наши подрядчики делают перерасчет, но им отказывают в проведении повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Основание – заказчик строительства не входит в перечень заказчиков, указанных в постановлении 1315, потому что в области не подписан региональный акт, зеркальный постановлению Правительства РФ. Почему до сих пор строительные подрядчики несут расходы сверх сметы? Почему малый и средний бизнес Свердловской области не получает поддержки?

Если в области не появится нормативный акт, случится катастрофа – может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ. Мы всегда заботились о строителях, и теперь намерены идти до конца. Просим губернатора содействовать в принятии регионального нормативного акта о возможности изменения цены строительного контракта в закупках", - отметил генеральный директор СРО "Уральское объединение строителей", член правления СРО "Лига проектных организаций" Сергей Ренжин.

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Теги: строители, контракты, стоимость



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