21 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Академический в дыму (2021) | Фото: источник

Академический в Екатеринбурге накрыло серым дымом

Сегодня утром жители Академического микрорайона в Екатеринбурга проснулись, окутанные дымом. Как сообщили Накануне.RU очевидцы, дым идет со стороны Широкой речки, где он наиболее серый и густой.

В сторону Юго-Западного микрорайона воздух уже намного чище и не имеет характерного запаха.

Академический в дыму(2021)|Фото: источник

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что никаких происшествий на указанной территории не происходило и сообщений об этом в дежурную часть не поступало. По их словам, микрорайон окутан обычным туманом, который не несет в себе какой-либо опасности.

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Теги: дым, Академический, Екатеринбург



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