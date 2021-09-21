Академический в Екатеринбурге накрыло серым дымом

Сегодня утром жители Академического микрорайона в Екатеринбурга проснулись, окутанные дымом. Как сообщили Накануне.RU очевидцы, дым идет со стороны Широкой речки, где он наиболее серый и густой.

В сторону Юго-Западного микрорайона воздух уже намного чище и не имеет характерного запаха.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что никаких происшествий на указанной территории не происходило и сообщений об этом в дежурную часть не поступало. По их словам, микрорайон окутан обычным туманом, который не несет в себе какой-либо опасности.