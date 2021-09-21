Семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе перевезут для лечения в Москву

Все 19 пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ живы. Об этом в своем Instagram сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, передает корреспондент Накануне.RU.

Семь пациентов сегодня утром по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко будут перевезены в федеральные клиники спецбортом МЧС. Остальные пострадавшие продолжат лечение в пермских клиниках.

"Им, их близким и всем, кому это необходимо, будет оказана психологическая помощь. Эти вопросы координирует краевая служба медицины катастроф, у специалистов которой, увы, накоплен большой опыт психологической поддержки и реабилитации в условиях ЧС", - прокомментировала Крутень.

В telegram-канале "Компрос", который публикует официальную информацию от краевых властей и администрации Перми сообщается, что охранник, в которого вчера выстрелил студент, жив. Ранее в СМИ звучала информация, о том, что тот был убит на месте.

"Он ранен, находится в больнице", - говорится в сообщении.