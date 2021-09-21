21 Сентября 2021
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пожар, деревянный дом, Пушкина (2021) | Фото: 59.mchs.gov.ru

В Дагестане два человека погибли во время пожара в гостинице

В дагестанском Хасавюрте во время пожара в гостинице (двухэтажное здание с мансардой) погибли двое мужчин. Их тела были обнаружены в ходе тушения пожара.

ЧП произошло в четыре утра во вторник. Кроме погибших есть и пострадавшие. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами, один человек в реанимации. Также было эвакуировано 19 человек.

Пожар удалось локализовать на площади 450 кв. м и только спустя полчаса ликвидировать открытое горение.

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Теги: дагестан, пожар, гостиница, погибшие



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