В Дагестане два человека погибли во время пожара в гостинице

В дагестанском Хасавюрте во время пожара в гостинице (двухэтажное здание с мансардой) погибли двое мужчин. Их тела были обнаружены в ходе тушения пожара.

ЧП произошло в четыре утра во вторник. Кроме погибших есть и пострадавшие. В Хасавюртовскую ЦГБ доставлены с различными травмами, один человек в реанимации. Также было эвакуировано 19 человек.

Пожар удалось локализовать на площади 450 кв. м и только спустя полчаса ликвидировать открытое горение.