21 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
пожар в заброшенной больнице возле Зеленой рощи (2021) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Горела крыша: в Екатеринбурге опять тушили пожар в заброшенной больнице

В Екатеринбурге в очередной раз горела заброшенная больница возле Зеленой рощи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером в понедельник поступил сигнал о пожаре на улице 8 Марта: на площади в 150 кв.м огнем была повреждена кровля неэксплуатируемого здания. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 23 человека личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в первом часу ночи. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, что это уже четвертый пожар в заброшенной больнице за последние месяцы. В прошлый раз здание возле Зеленой рощи горело в конце августа.

пожар в заброшенной больнице возле Зеленой рощи(2021)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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Теги: больница, пожар, тушение, Екатеринбург, Зеленая роща, МЧС



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