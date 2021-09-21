Горела крыша: в Екатеринбурге опять тушили пожар в заброшенной больнице

В Екатеринбурге в очередной раз горела заброшенная больница возле Зеленой рощи.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером в понедельник поступил сигнал о пожаре на улице 8 Марта: на площади в 150 кв.м огнем была повреждена кровля неэксплуатируемого здания. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 23 человека личного состава.

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в первом часу ночи. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Напомним, что это уже четвертый пожар в заброшенной больнице за последние месяцы. В прошлый раз здание возле Зеленой рощи горело в конце августа.