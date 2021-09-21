Кабмин России огласил предполагаемые доходы и расходы бюджета в 2022 году

Доходы бюджета России в предстоящем году составят 25 трлн руб., а расходы - на уровне 23,61 трлн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства, проект бюджета будет рассмотрен сегодня. В 2022-2024 годах прогнозируется рост доходов до 25 021,9 млрд руб. — в 2022 году, 25 540,2 млрд руб. — в 2023 году и 25 831,8 млрд руб. — в 2024 году.

Расходы в 2022 году планируются на уровне 23 610,2 млрд руб., 25 105,5 млрд руб. — в 2023 году и 26 147,1 млрд руб. — в 2024 году.