21 Сентября 2021
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метро Москвы (2021) | Фото: М. Денисов, Mos.ru

В московском метро заработала система Face Pay

Система Face Pay, с помощью которой можно оплачивать поездку с помощью лица, стала доступна на всех станциях метрополитена Москвы.

Как сказано в сообщении в Telegram-канале городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, пассажиры могут оставить заявку на участие в тестировании - подключены последние пять линий.

На сегодняшний день к сервису Face Pay подключены 14 линий и 241 станция метро. Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе.

В сентябре прошлого года Сбербанк на презентации нового бренда сообщил, что скоро в офисах банка не нужно будет предъявлять паспорт – оператор просто отсканирует лицо клиента.

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Теги: Москва, метро, Face Pay



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