Российские банки удвоили прибыль с начала года

Чистая прибыль российских банков в августе составила 244 млрд руб. и достигла 1,7 трлн руб. с начала 2021 года.

Показатель за период с января по август вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозу Центробанка, к концу 2021 года кредитные организации могут получить прибыль на сумму в 2,5 трлн руб.

Как следует из доклада регулятора, чистая прибыль банков в августе превысила показатель июля на 7% и составила 244 млрд руб.

Ранее сообщалось, что запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках. По данным международного рейтингового агентства Moody's, это произойдет из-за перераспределения средств между банковскими депозитами и цифровыми рублями.

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