21 Сентября 2021
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Общество В России
крыса мышь (2009) | Фото: Накануне.RU

В России могут лицензировать уничтожение тараканов и крыс

Роспотребнадзор выступил с инициативой по лицензированию деятельность дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ.

Для этого ведомство по поручению кабмина России подготовило поправки в закон "О лицензировании отдельных видов деятельности". Как следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, предлагается лицензировать работы по уничтожению в жилых и производственных помещениях тараканов, клопов, муравьев, клещей, комаров, а также крыс, мышей и прочих грызунов.

Как отмечается, несвоевременное и некачественное проведение таких работ может привести к крупным вспышкам инфекционных заболеваний. В случае принятия проекта закона он заработает с 1 марта 2022 года.

Роспотребнадзор предложил лицензировать эту сферу деятельности после смертельного отравления женщины и ее внучки от употребления арбуза, купленного в магазине "Магнит" в Москве.

Жительницы дома на Совхозной улице в Москве – 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь – попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались, мать девочки находится в реанимации. В то же время муж пострадавшей не отравился. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинсекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.

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Теги: лицензирование, грызуны Роспотребнадзор



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