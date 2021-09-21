21 Сентября 2021
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Экономика В России
(2017) | Фото:

Предложено расширить систему льготного автокредитования

Минпромторг России предложил расширить выдачу льготных кредитов на покупку автомобилей на работников образования.

Как ожидается, это произойдет с 2022 года. Также ведомство намерено ввести скидку в 25% на покупку электромобилей в кредит и лизинг. Кроме того, планируется расширить категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе.

Обновления также коснулись покупки электромобилей. К автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн руб. (размер скидки составляет 10%; для Дальневосточного федерального округа — 25%) будут добавлены электромобили, — следует из материалов Минпромторга, на которые ссылается ТАСС.

Тем временем, в первом квартале 2021 года цены на автомобили в России выросли на 2-8% и на этом не остановятся: продавцы готовят новые повышения. 

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Теги: автокредитование, автомобили



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