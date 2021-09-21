Американский суд отказался освобождать российского летчика Ярошенко

Суд Южного округа штата Нью-Йорк отказался освобождать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Тарасов. В 2020 году защита россиянина ходатайствовала о его освобождении в связи с угрозой заражения COVID-19 в тюрьме.

По словам правозащитника, американский суд не увидел "обстоятельств, которые способствовали бы его освобождению в данный момент". До конца года защита Ярошенко сможет подать новое прошение о его переводе в РФ.

Ранее стало известно, что российские и американские спецслужбы ведут переговоры о возможном обмене осужденными, в числе которых Пол Уилан, отбывающий в РФ наказание за шпионаж. Об этом сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Сразу после приговора появилась информация о его возможном обмене на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко.