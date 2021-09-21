Мишустин поручил подготовиться к глобальному энергопереходу

Глава кабмина России Михаил Мишустин распорядился до 15 декабря текущего года предоставить план действий по подготовке адаптации экономики страны к глобальному энергопереходу.

Речь идет о сокращении использования традиционных видов топлива — нефти, газа и угля. Российское правительство планирует завершить работы над документом до конца года. Его результаты будут учтены в Едином плане достижения национальных целей развития до 2030 года. Предпочтение будет отдаваться альтернативной энергетики, говорится на сайте правительства РФ.

В кабмине по ключевым направлениям подготовки экономики страны к работе в условиях низкоуглеродного развития будут созданы специальные рабочие группы.

Напомним, год назад федеральные власти скорректировали правила поддержки розничных проектов "зеленой энергетики". Теперь регионы получили четкие указания и критерии по привлечению инвесторов в развитие небольших проектов восполняемых источников энергии (ВИЭ).