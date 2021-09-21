21 Сентября 2021
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Политика В России
партия &quot;Зеленые&quot;, логотип (2016) | Фото:

"Зеленые" предложили "Яблоку" и "Зеленой альтернативе" сформировать фракцию в Госдуме

Партия "Зеленые" предложила "Яблоку" и "Зеленой альтернативе" объединиться и в последующем сформировать фракцию в Госдуме.

Предложение озвучено на почве экологической повестки. Таким образом, в Думе может появиться  единая экологическая фракция.

Как сообщил лидер партии Андрей Нагибин, на этих выборах "Зеленые" улучшили свой результат по сравнению с прошлой думской кампанией "с учетом того, что партия обновилась за месяц до начала избирательной кампании, и появления партии-спойлера, оттянувшую процент голосов", сообщает ТАСС.

По итогам обработки 99,99% протоколов "Зеленые" получают 0,92% голосов.

Напомним, социологи изучили политический потенциал экологической повестки в России. По их данным, в ближайшие два-три года у экозащитного движения нет самостоятельных перспектив федерального масштаба.

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Теги: Госдума, партии, выборы



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