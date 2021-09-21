21 Сентября 2021
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Общество В России
отец, семья, коляска, ребенок (2019) | Фото: torange.biz

Мишустин утвердил план реализации демографической политики

Глава кабмина России Михаил Мишустин утвердил план реализации демографической политики в стране.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства РФ, он посвящен поддержке семей с детьми, увеличению рождаемости, улучшению репродуктивного здоровья россиян, продвижению традиционных семейных ценностей.

Один из самых больших блоков в документе посвящен поддержке семей с детьми и мерам, направленным на увеличение рождаемости. Предполагается, что в 2024 году меры социальной поддержки будут предоставляться 60% семей.

Как сообщалось, в июле в России умерло рекордное количество жителей - 215 тыс. За последние 70 лет никогда в июле не умирало столько людей. Об этом говорят свежие данные Росстата.

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Теги: Мишустин, демография



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