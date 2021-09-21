21 Сентября 2021
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Политика Центральный ФО Москва
Мосгордума, Московская городская дума, МГД (2018) | Фото: nakanune.ru

На довыборах в Мосгордуму победу одержали Владимир Рыжков и Елена Кац

На дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам победу одержали главный врач детской поликлиники Елена Кац, представляющую "Единую Россию" и член Общественной палаты Москвы, бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков от партии "Яблоко".

Согласно данным ГАС "Выборы", Кац получила  34,82% голосов избирателей или 24 тыс. 407 голоса. Владимир Рыжков заручился поддержкой голосов 16 тыс. 623 избирателей (21,55%), сообщает "Коммерсант".

Довыборы прошли одновременно с выборами в Госдуму. Москвичи могли проголосовать как на участках, так и дистанционно.

Два вакантных места появились после смерти в прошлом году депутата от КПРФ, зампреда МГД Николая Губенко и лишения в 2021 году депутатского мандата коммуниста Олега Шереметьева, который получил срок за мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, экс-депутат Мосгордумы от КПРФ Олег Шереметьев смог собрать сумму, необходимую для выплаты штрафа в размере 2,1 млн руб., выписанного Мосгорсудом.

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Теги: Мосгордума, выборы



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