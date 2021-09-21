21 Сентября 2021
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Политика В России За рубежом
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

ЕС и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что прошедшие в России выборы депутатов Госдумы представляют собой шаг назад от демократии.

Власти страны приняли меры, для того, «чтобы маргинализировать гражданское общество, заставить молчать независимые СМИ и не дать участвовать в голосовании по-настоящему независимым депутатам», - говорится в сообщении британского МИД.

Как сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, россиянам не дали реализовать свои права, так как в списке кандидатов не был представлен весь спектр политических сил, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в Москве состоялся народный сход – на Пушкинской площади по инициативе московского горкома КПРФ состоялось народное обсуждение итогов выборов. Его участники призвали выйти сторонников на то же место в новый день – 25 сентября. Также они высказались за отмену электронного голосования и объявление новых выборов депутатов Госдумы.

От КПРФ ждут плана отмены результатов выборов, электронного голосования и трёхдневного волеизъявления.

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Теги: выборы, Госдума, ЕС, Великобритания



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