ЕС и Великобритания раскритиковали выборы в Госдуму России

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что прошедшие в России выборы депутатов Госдумы представляют собой шаг назад от демократии.

Власти страны приняли меры, для того, «чтобы маргинализировать гражданское общество, заставить молчать независимые СМИ и не дать участвовать в голосовании по-настоящему независимым депутатам», - говорится в сообщении британского МИД.

Как сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, россиянам не дали реализовать свои права, так как в списке кандидатов не был представлен весь спектр политических сил, пишет "Коммерсант".

Тем временем, в Москве состоялся народный сход – на Пушкинской площади по инициативе московского горкома КПРФ состоялось народное обсуждение итогов выборов. Его участники призвали выйти сторонников на то же место в новый день – 25 сентября. Также они высказались за отмену электронного голосования и объявление новых выборов депутатов Госдумы.

От КПРФ ждут плана отмены результатов выборов, электронного голосования и трёхдневного волеизъявления.

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