74 гектара земли Кубани смогут арендовать по льготным ставкам местные предприниматели

Тринадцать участков земли в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева выделено для представителей малого и среднего бизнеса региона, передает корреспондент Накануне.RU. Эти участки смогут арендовать по льготным ставкам предприниматели Кубани.

"Они внесены в перечень государственного имущества края. Участки предоставят по результатам аукционов, принять участие в которых смогут исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства. Это позволит малому бизнесу расширить свою деятельность, наладить новое производство", – сказал вице-губернатор Сергей Болдин.

В общей сложности представители малого и среднего бизнеса смогут работать на 74 гектарах земли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края. Как отметили в департаменте имущественных отношения региона, договор будут заключать по итогам аукционов на срок не менее 5 лет.

Ознакомиться с перечнем участков можно на сайте малого и среднего предпринимательства Краснодарского края - www.mbkuban.ru. Чтобы заключить договор необходимо будет обратиться в департамент имущественных отношений с заявлением. Земельные участки предоставляют в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса РФ.