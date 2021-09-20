Жертвам стрелка, напавшего на вуз в Перми, было от 18 до 66 лет

Министерство территориальной безопасности Пермского края озвучило имена жертв стрелка, напавшего на Пермский университет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Министерство привело список из шести фамилий. Самой юной жертве – Ксении Самченко – было 18 лет. Самой старшей – Маргарите Энгауз – 66 лет.

Напомним, сегодня утром студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Подозреваемого "взяли", во время задержания он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.