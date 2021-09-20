В Перми наградят сотрудников ДПС, остановивших напавшего на вуз стрелка

Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников ДПС, обезвредивших налётчика на вуз в Перми, сообщили Накануне.RU в министерстве.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооруженного преступника. В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв", - уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, сегодня утром студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Подозреваемого "взяли", во время задержания он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.