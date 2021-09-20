В Москве участники народного схода "из-за фальсификаций выборов" потребовали провести новые выборы депутатов Госдумы

В Москве состоялся народный сход – на Пушкинской площади по инициативе московского горкома КПРФ состоялось народное обсуждение итогов выборов. Его участники призвали выйти сторонников на то же место в новый день – 25 сентября. Также они высказались за отмену электронного голосования и объявление новых выборов депутатов Госдумы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы всегда были открытыми, честными, порядочными, озвучивали нашу программу. Нас били дубинами, притесняли, сажали в автозаки. Притесняли СМИ незаконно. Власть пошла ва-банк. В России разразился репрессивный механизм преследования граждан по политическому признаку. Люди сидят в тюрьмах только потому, что имеют другое, отличное от путинского, мнение. Мы предупреждали всех: если выборы будут сфальсифицированы, мы выйдем вместе с народом на улицу", - сказал персек москоского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Три дня голосования показали, что словам коммунистов до власти не дошли.

"Дни голосования показали, что власть пошла ва-банк, вытащила все возможные фальсификации. Самая большая из них – электронное голосование. Его там не было, нет и не будет. Мы, КПРФ, наши кандидаты, штабы делали всё, чтобы не было накала страстей по политическим мотивам, чтобы политическая система стала честной. В ночь с 19 на 20 сентября мы стали параллельно считать голоса, и увидели: если раньше компартия имела поддержку, когда пошли первые протоколы, мы увидели реальную поддержку более половины избирателей. И по спискам, и по одномандатным округам. Из 15 таких округов в Москве в семи выиграли представители КПРФ", - сказал Рашкин.

Он рассказал, что результаты электронного голосования должны были озвучить уже через час после закрытия участков, однако сделано это было только в 4.00 20 сентября. Представители горкома КПРФ не признали выборы в Москве.

"Мы требуем созвать согласительную комиссию, сесть за стол переговоров и признать выборы недействительными. Электронное голосование следует убрать из законодательства навсегда", - сказал Рашкин.

Участники схода встретили этот призыв криками "Ура".

"Мы подадим соответствующий иск в суд. Будем использовать все рычаги, чтобы право москвичей было прописано в бюллетенях. Мы будем выходить на улицу, проводить встречи до тех пор, пока фальсификация не будет устранена. Ближайшая встреча будет в 14.00 25 сентября на этом месте, чтобы обсудить итоги выборов", - сказал Рашкин.

Депутат Госдумы Денис Парфёнов отметил, что выборное законодательство постоянно меняли. Он также раскритиковал электронное голосование, призванное "уничтожить остатки демократии". В единстве – сила, полагает политик.

"Нас оставляют два пути: электронное голосование или дубина народной войны. Долой власти капитала. Пока мы едины, мы непобедимы", - сказал Парфёнов.

Кандидат в депутаты Сергей Обухов раскритиковал работу одного из участков.

"Дорогие москвичи! Спасибо за поддержку! Мы не подведём. Нужно дать России право на гражданское общество. Власть знает, что мы сформировали новое большинство. Оно объединяет разных людей. Мы добьёмся победы. Партия требует отмены электронного голосования, надо проводить в Москве новые выборы в Госдуму", - сказал Обухов.

Рашкин уточнил, что московский горком поддерживает экс-губернатор Иркутской области Иван Левченко.

"Он напомнил, что в 1941 г. сибиряки пришли и спасли страну от Гитлера. Иркутская область поддерживает наше мероприятие. В знак солидарности они организуют митинги в Иркутской области, как и мы", - сказал Рашкин.

Коммунист Нина Останина также раскритиковала электронное голосование и "его проводника, Алексея Венедиктова". Звучали призывы "Долой власть жуликов и воров".

"Дорогие женщины, поддержите. Не признаем результаты выборов в Госдуму в Москве. Не признаем, не простим", - сказала Останина.

Кандидат в депутаты Михаил Лобанов сказал, что на западе Москвы столкнулись различные интересы.

"Опрокинута ставка российских властей на бессовестный и лживый пиар. Более 1 тыс. жителей дали нам деньги на кампанию на западе Москвы. Мы победили во всех восьми районах нашего округа. Мы доказали, что можем найти на победу деньги, привлечь сторонников. Победу у нас никто не сможет украсть. Настоящая политика – борьба в университетах, дворах, предприятиях за наши общие интересы. Более 1 млн москвичей проголосовали за оппозиционных кандидатов. Нас объединяет непринятие курса власти", - сказал Лобанов.

Он призвал всех кандидатов объединиться и выступить с общими требованиями и потребовать отмены электронного голосования в Москве. Также на сходе призвали отменить трёхдневное голосование, не признать результаты московских выборов и объявить новые. При этом "каждый, фальсифицировал выборы, будет наказан".

От КПРФ ждут плана отмены результатов выборов, электронного голосования и трёхдневного волеизъявления.

"Когда избиратели спали, у нас украли выборы. Мы, ездя по участкам, старались сохранить остатки демократии. Нам закон позволяет опротестовывать результаты", - сказал руководитель фракции компартии в мосгордуме Николай Зубрилин.

На сходе прозвучала информация о якобы имевших место вбросах и случаях, когда представителей "Левого фронта" не пускали на участки, чтобы можно было проконтролировать выборы. В конце Рашкин пригласил москвичей на следующую встречу, которая состоится в 14.00 25 сентября.