В Югре озвучены окончательные результаты выборов депутатов Госдумы

В Югре на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу подсчитаны все бюллетени, сообщили Накануне.RU в окружной избирательной комисии.

Явка на выборах составила 46,61% избирателей (540 тыс. 402). "Единая Россия" получила поддержку 42,33% избирателей, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%, "Новые люди" – 6,39%, "Справедливая Россия – за правду" – 5,78%. Другие партии – например, "Коммунисты России" – не смогли преодолеть барьер в 5%.

В 222 одномандатном избирательном округе победил действующий депутат Госдумы Павел Завальный (44,85%), в 223-м – экс-глава Сургута, вице-губернатор Югры Вадим Шувалов (33,87% голосов).