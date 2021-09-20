20 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Югре озвучены окончательные результаты выборов депутатов Госдумы

В Югре на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу подсчитаны все бюллетени, сообщили Накануне.RU в окружной избирательной комисии.

Явка на выборах составила 46,61% избирателей (540 тыс. 402). "Единая Россия" получила поддержку 42,33% избирателей, КПРФ – 17,74%, ЛДПР – 12,36%, "Новые люди" – 6,39%, "Справедливая Россия – за правду" – 5,78%. Другие партии – например, "Коммунисты России" – не смогли преодолеть барьер в 5%.

В 222 одномандатном избирательном округе победил действующий депутат Госдумы Павел Завальный (44,85%), в 223-м – экс-глава Сургута, вице-губернатор Югры Вадим Шувалов (33,87% голосов).

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Теги: Павел Завальный, Вадим Шувалов, Единая Россия, голосование



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