В Москве из-за "фальсификации выборов" объявили о начале бессрочных народных сходов

В Москве состоялся народный сход – на Пушкинской площади по инициативе московского горкома КПРФ состоялось народное обсуждение итогов выборов. Его участники призвали выйти сторонников на то же место в новый день, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы всегда были открытыми, честными, порядочными, озвучивали нашу программу. Нас били дубинами, притесняли, сажали в автозаки. Притесняли СМИ незаконно. Власть пошла ва-банк. В России разразился репрессивный механизм преследования граждан по политическому признаку. Люди сидят в тюрьмах только потому, что имеют другое, отличное от путинского, мнение. Мы предупреждали всех: если выборы будут сфальсифицированы, мы выйдем вместе с народом на улицу", - сказал персек московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

Три дня голосования показали, что словам коммунистов до власти не дошли.

"Дни голосования показали, что власть пошла ва-банк, вытащила все возможные фальсификации. Самая большая из них – электронное голосование. Его там не было, нет и не будет. Мы, КПРФ, наши кандидаты, штабы делали всё, чтобы не было накала страстей по политическим мотивам, чтобы политическая система стала честной. В ночь с 19 на 20 сентября мы стали параллельно считать голоса, и увидели: если раньше компартия имела поддержку, когда пошли первые протоколы, мы увидели реальную поддержку более половины избирателей. И по спискам, и по одномандатным округам. Из 15 таких округов в Москве в семи выиграли представители КПРФ", - сказал Рашкин.

Он рассказал, что результаты электронного голосования должны были озвучить уже через час после закрытия участков, однако сделано это было только в 4.00 20 сентября. Представители горкома КПРФ не признали выборы в Москве.

"Мы требуем созвать согласительную комиссию, сесть за стол переговоров и признать выборы недействительными. Электронное голосование следует убрать из законодательства навсегда", - сказал Рашкин.

Участники схода встретили этот призыв криками "Ура".

"Мы подадим соответствующий иск в суд. Будем использовать все рычаги, чтобы право москвичей было прописано в бюллетенях. Мы будем выходить на улицу, проводить встречи до тех пор, пока фальсификация не будет устранена", - сказал Рашкин.