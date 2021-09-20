Победители суперкубка фестиваля "Метрошка" полетят в гости к легендарному футбольному клубу "Зенит"

Фестиваль дворового спорта "Метрошка" (партнёр соревнований – АО "РМК") завершил сезон 2021-го года. За победу в финале сражались 32 лучшие детские команды из 11 регионов России: Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия.

Призерами "МЕТРОШКИ-2021" в младшей группе стали "Олимп" (Октябрьский) и "Старт-2010" (Красногорский) – у ребят "бронза". Второе место у "Удачи" (Каменск-Уральский). Почетное 1 место – у "Милана" (Аша). В старшей группе диплом за 3-е место получили команда "Шахтер-08" (Коркино) и "ДИФС-2008" (Долгодеревенское). "Серебро" – у "Лады" (Тольятти). Титул чемпионов взяла команда "Лада" (Димитровград).

Абсолютными чемпионами этого года стали команда "Милан" (г. Аша) и команда "Лада" (Димитровград). Именно они - 20 лучших из лучших юных футболистов - стали обладателями заветных кубков, отлитых златоустовскими мастерами и сертификатов на комплекты профессиональной футбольной экипировки. А скоро они отправятся в Санкт-Петербург, в гости к легендарному футбольному клубу "Зенит". Мальчишки получат ценный опыт тренировок и примут участие в мастер-классах. Путевки победителям предоставил генеральный партнер проекта - АО "Русская медная компания". Именно благодаря поддержке РМК турнир ежегодно расширяет свою географию, включая в программу все новые города и регионы России.

"Нам очень важно приблизить спорт именно к месту проживания наших детишек и сделать его бесплатным. Футбол – это тот вид спорта, который помогает увести наших детей из-за компьютеров. И дать им возможность тренироваться рядом, тренироваться во дворе" - говорит Анна Шабарова, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности.

Победу в поединке в старшей группе одержала "Лада" из Димитровграда. В Финале команда сразилась с "Ладой" из Тольятти. Чемпиона определяли по пенальти – обе команды оказались невероятно сильными.

- "Безумно рады, что наша команда выиграла, – комментирует тренер "Лады" Алексей Мастрюков. – Очень понравился и уровень организации фестиваля, все было здорово".

По итогам соревнований наградили и лучших игроков команд. В младшей возрастной группе победителем стал Антон Климов из команды "Милан". Лучший игрок 2021 года среди старших – Никита Королёв из команды "Лада".

Без подарков на "МЕТРОШКЕ" не остался никто. Все участники получили подарки от партнера Суперкубка - компании "Макфа", а призеры - еще и футбольные мячи. Так что несмотря на осеннюю погоду, церемония закрытия фестиваля получилась очень теплой и душевной!

Отметим, что фестиваль детского дворового футбола "МЕТРОШКА" проходит при поддержке Администрации города Челябинска, Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, а также при поддержке Губернатора Челябинской области. Также провести Суперкубок-2021 помогли волонтеры из ЮУрГГПУ и УралГУФКа.

Все новости о фестивале "МЕТРОШКА" можно найти на официальном сайте или в группе ВКонтакте

"МЕТРОШКА" - это уникальный детский футбольный праздник с 19-летней историей, который зародился в 2002 году в Челябинской области. Это единственный в России региональный проект детского дворового футбола такого масштаба.

В 2017 году на Суперкубке главным сюрпризом стало появление на стадионе Кубка чемпионата мира по футболу FIFA, в рамках российского тура. С Кубком смогли сфотографироваться все участники финала.

В 2018 году важным событием фестиваля стало приглашение победителя "МЕТРОШКИ-2018" 10-летнего челябинца Влада Савичев в Академию "Зенита". Он прошел двухэтапный отбор в Санкт-Петербурге и был официально приглашен в именитый клуб.

В 2019 году в фестивале приняло участие свыше 5 000 детей. Турнир прошел в 29 городах и 9 регионах страны. Два года подряд (2019, 2020) фестиваль "МЕТРОШКА" является победителем конкурса Президентских грантов.

В мае 2021 года фестиваль "МЕТРОШКА" победил в конкурс "Россия – футбольная страна!" в номинации "Лучший проект в области массового футбола" от РФС. Кроме того, фестиваль "МЕТРОШКА", как победитель номинации "Лучший проект в области массового футбола", будет дополнительно направлен для участия в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassroots Awards осенью 2021 года.