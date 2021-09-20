20 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Левихинский рудник (2020) | Фото: nashural.ru

Прокуратура настаивает на рекультивации бывшего Дегтярского рудника из-за повышенного загрязнения металлами

Под Екатеринбургом организованы надзорные мероприятия по факту бездействия уполномоченных лиц по рекультивации территории, где ранее находился Дегтярский рудник. Об этом Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. В работе также будут задействованы специалисты специалисты ГКУ Свердловской области "Центр экологического мониторинга и контроля".

Последняя проверка почвы и воды показала значительное превышение предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди, железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам. Осуществление сброса нейтрализованных шахтных вод после станции нейтрализации оказывает негативное влияние на Ельчевское водохранилище, в котором уже наблюдается загрязнение по сульфат-иону, марганцу, цинку, меди и иным компонентам.

В связи с этим свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в августе текущего года направила в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о возложении на региональное министерство природных ресурсов и экологии обязанности в срок до 31.12.2023 обеспечить включение Дегтярского медного рудника в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Министерству также поручено совместно с администрацией г.о. Дегтярск обеспечить рекультивацию нарушенных земель, защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения кислотными шахтными водами и направить соответствующий акт в адрес прокуратуры до 31.12.2027. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

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Теги: прокуратура, загрязнение, Дегтярский рудник



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