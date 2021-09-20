Путин продлил на 2022 год действие продэмбарго

Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго. Это следует из указа президента, размещенного на официальном портале правовой информации.

Российское продэмбарго действует с 2014 года. Оно запрещает ввод в РФ некоторых видов с/х продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели в отношении России санкции. Оно действует в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

В прошлом году в список стран, против которых продолжат действовать экономические контрсанкции, включили Великобританию и Северную Ирландию. Запрет продлевается каждый год.