20 Сентября 2021
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин продлил на 2022 год действие продэмбарго

Владимир Путин продлил на 2022 год действие продовольственного эмбарго. Это следует из указа президента, размещенного на официальном портале правовой информации.

Российское продэмбарго действует с 2014 года. Оно запрещает ввод в РФ некоторых видов с/х продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели в отношении России санкции. Оно действует в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

В прошлом году в список стран, против которых продолжат действовать экономические контрсанкции, включили Великобританию и Северную Ирландию. Запрет продлевается каждый год.

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Теги: владимир путин, продэмбарго



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