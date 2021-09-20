20 Сентября 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

МГИК: Протоколы дистанционного голосования существуют отдельно, они загружены в ГАС "Выборы"

В Московской городской избирательной комиссии ответили на вопрос о том, будут ли отдельно опубликованы результаты дистанционного электронного голосования.
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Напомним, за минувшие 20 часов с закрытия электронных участков отдельной информации по ним так и не было, хотя аналогичные данные по остальным шести регионам, где прошло ДЭГ, были представлены на брифинге в Центризбиркоме в максимально подробном формате.

Замруководителя ДИТ Москвы Артем Костырко заявил на брифинге в ЦИК: "Протоколы для ДЭГ существуют отдельно, они загружены в ГАС "Выборы". Он не стал пояснять, значит ли это, что отдельного объявления результатов не будет.

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Теги: мгик, выборы в госдуму, дистанционное голосование



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