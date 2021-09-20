МГИК: Протоколы дистанционного голосования существуют отдельно, они загружены в ГАС "Выборы"

В Московской городской избирательной комиссии ответили на вопрос о том, будут ли отдельно опубликованы результаты дистанционного электронного голосования.

Напомним, за минувшие 20 часов с закрытия электронных участков отдельной информации по ним так и не было, хотя аналогичные данные по остальным шести регионам, где прошло ДЭГ, были представлены на брифинге в Центризбиркоме в максимально подробном формате.

Замруководителя ДИТ Москвы Артем Костырко заявил на брифинге в ЦИК: "Протоколы для ДЭГ существуют отдельно, они загружены в ГАС "Выборы". Он не стал пояснять, значит ли это, что отдельного объявления результатов не будет.