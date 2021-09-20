20 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
правительство дума ханты-мансийского автономного округа-югра (2005) | Фото: Накануне.ru

У губернатора Югры появился новый заместитель

Заместителем губернатора Югры назначен Евгений Адамов. Соответствующее распоряжение подписала глава автономии Наталья Комарова. Адамов приступил к работе 17 сентября, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Заместителя губернатора Югры Наталья Комарова представила региональному правительству в ходе координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.

"Представляю вам Евгения Георгиевича. Вопросы, которые он курирует, – строительство, дорожное строительство, транспорт, ЖКХ", - сказала Наталья Комарова.

Адамов более восьми лет работал на государственной службе в правительстве Москвы – был замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Кроме того, Адамов долго руководил рядом предприятий.

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Теги: Евгений Адамов, Наталь Комарова, заместитель губернатора Югры



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