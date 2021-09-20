Окончательные итоги выборов будут подведены 24 сентября – Памфилова

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова выступила на очередном брифинге по итогам выборов, но снова не рассказала о самом интересном – итогах дистанционного голосования в Москве. Пока задержка с этой информацией остается самой главной интригой.

Памфилова сообщила, что из-за трагедии в Перми она сегодня пока еще не поговорила с президентом России. Позже она ушла с брифинга.

Вот главные тезисы главы ЦИК на дневном брифинге:

- Проходят не четыре, как с 1990-какого-то там года было, а пять парламентских партий. Более того помимо пяти самовыдвиженцев еще будут представители трех партий в личном качестве. В общей сложности в Думе будет представительство восьми партий - пять парламентских и три непарламентских. Это самое большое отличие кампании.

- Комиссии в регионах не должны спешить подводить итоги. Мы даем вам время, чтобы вы приняли все жалобы. Если есть малейшие сомнения в чистоте результатов – решительно отменяйте по тем участкам выборы. Это залог нашей репутации.

- Официальное подведение итогов выборов будет в пятницу

- "Единая Россия" набрала на выборах больше всего голосов, похоже, у неё конституционное большинство, но партия немного ухудшила свой результат 2016 года

- В 35 субъектах на 107 участках признано недействительными 25 830 бюллетеней. Пока в общих масштабах страны это мизерный, ничтожный результат.

- Выборы состоялись, явка 51,68% — превысила показатель кампании 2016 года

- В Санкт-Петербурге точно ночью занимались [нарушениями] несколько участков. На одном точно придется возбуждать уголовное дело, мы привлекли правоохранительные органы. 6-7 участков, по нашим предварительным прикидкам, имеют все шансы на отмену выборов. Жду оперативной реакции от горизбиркома, а дальше посмотрим по совокупности.

- В Крыму, Калмыки и Санкт-Петербурге отменены итоги на трех избирательных участках. В Свердловской области и Санкт-Петербурге отменены итоги выборов тоже на трех участках на выборах депутатов местных заксобраний.

- Нарушений стало меньше по сравнению с прошлыми выборами.

- Были беспрецедентные атаки на сайт, на наши все ресурсы. Удивительно, что мы выдержали все эти кибератаки.