В Екатеринбурге ожили картины известного художника-постимпрессиониста Ван Гога

В Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка "Ван Гог. Рожденный под холодной звездой", авторы которой представят жителям уральской столицы 60 анимированных полотен известного на весь мир художника-постимпрессиониста. Организаторами выступила креативная студия "Р-Арт" из Ростова-на-Дону, известная своим циклом мультимедийных фильмов "Великие русские живописцы".

Команда собрала в один проект все работы великого художника и перенесла их в цифровой формат, а новейшие технологии помогут рассказать о его жизни. Авторы предлагают увидеть собственными глазами "Звездную ночь" и "Пшеничное поле с воронами", с мерцающими звездами, появляющимися из чернильной тьмы, и птицами, летающими по холсту. И все это в сопровождении доступной информации с историческими фактами, что позволит полностью погрузиться в искусство. По этой причине организаторы уверены, что на выставке будет интересно не только ценителям искусства, но и обычным гражданам, далеким от него, в том числе и маленьким детям.

"Все наши мультимедийные выставки мы стараемся сделать так, чтобы они были доступны и увлекательны для людей любых возрастов. И Ван Гог – не исключение. Наша команда подготовила контент, который будет интересен и школьникам, и искушенным ценителям искусства. Думаю, мы сможем приятно удивить екатеринбуржцев нашим новым проектом", - рассказал директор креативной студии "Р-Арт" Александр Иванов.

Помимо просмотра фильма, посетители также смогут познакомиться с интересными мифами и фактами из жизни Ван Гога и его семьи благодаря расположенным в аванзале интерактивным тачскринам и информационным панелям. Помимо этого для горожан подготовлены фотозоны, 3-d голограммы и множество других сюрпризов, в числе которых сувениры на память со знаковыми произведениями художника.

Открытие уже состоялось, а увидеть ожившие картины Ван Гога можно будет вплоть до 7 ноября в Свердловской киностудии на Ленина, 50Ж. Сразу по завершению киностудия на две недели станет площадкой для проведения еще одного просветительского проекта студии "Р-Арт" – авторского мультимедийного фильма "Александр Невский. История Руси". В фильме задействовано около 30 анимированных полотен разных художников. Помимо этого авторы подготовили голограммы, инсталляции, сенсорные панели и баннеры с информацией о жизни, подвигах и свершениях князя. Новый проект приурочен к важной дате, празднующейся в 2021 году, – 800-летию со дня рождения Александра Невского.