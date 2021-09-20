Роскомнадзор планирует контролировать контент в сети с помощью ИИ

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора собирается запустить в 2022 году систему искусственного интеллекта "Окулус" на предмет поиска запрещенного контента к интернете. Об этом сообщает "Коммерсант".

Исполнительный директор Artezio Павел Адылин считает, что это вызовет определенные сложности, так как нужно будет сканировать весь интернет-трафик, что приведет к его замедлению.

Однако сложности могут иметь не только технический характер. Это может привести к злоупотреблениям. Так считает представитель уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев. Под предлогом борьбы с запрещенным контентом власти могут бороться против любых "неправильных" материалов и полностью мониторить содержание сети.

"Фактически это тотальный мониторинг, тотальное изучение общественного мнения, контроль настроений, эмпатии в текстах. Это очень опасная система искусственного интеллекта, особенно если она будет в руках власти", - сказал он на ОСН.