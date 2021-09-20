Задержка результатов онлайн-голосования в Москве связана с длительной расшифровкой – МГИК

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) объяснили задержку с объявлением результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму.

По словам председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова, система ДЭГ в столице значительно отличается от того, что есть на федеральном уровне: она сложнее, в ней больше участков.

"Голосование проходило штатно. Мы открылись с небольшими проблемами – большим наплывом желающих проголосовать. До 15 минут составляла очередь на голосование, - рассказал представитель МГИК. - Целостность данных подтверждена и сохранена. Задержка по времени связана с большим количеством транзакций, которые потребовались. Много бюллетеней. Сама расшифровка заняла гораздо больше времени, чем мы рассчитывали".

Глава избирательной комиссии ДЭГ по остальным шести регионам Илья Массух сообщил, что никаких сложностей на федеральном уровне с дистанционным голосованием не возникло: "Комиссия ДЭГ занималась электронными выборами в шести регионах. Расшифровка заняла 30 минут. Дальше началась работа комиссии с протоколами. Протоколы мы подписывали в электронном виде, это дольше, чем в ручном режиме. К 23 часам все формальности были завершены. Ни одной квалифицированной жалобы не было, всего было 15 жалоб на технические моменты".