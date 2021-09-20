В Перми семьи погибших от рук стрелка, напавшего на вуз, получат по миллиону

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, после ЧП в ПГНИУ родным пострадавших будет оказана материальная помощь, сообщили Накануне.RU в администрации губернатора.

Семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым – по 500 тыс. руб. Также по 100 тыс. руб. будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда краевого правительства.

Напомним, сегодня утром студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Подозреваемого "взяли", во время задержания он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.