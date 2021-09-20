В Совфеде выступили против нового ужесточения законов после стрельбы в Перми

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО В России Пермский край
Студенты покидают Пермский государственный университет через окна (2021) | Фото: РенТВ

В Совфеде выступили против нового ужесточения законов после стрельбы в Перми

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает нужным в очередной раз ужесточать законодательство об оружии после трагедии в Перми.

По мнению сенатора, нецелесообразно делать это после каждого громкого преступления. "Нужно ответственно исполнять действующие нормы законодательства", - сказал Клишас "Интерфаксу".

20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, более 20 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Выяснилось, что он легально владел оружием. При задержании в связи с оказанием сопротивления стрелок был ранен.

Напомним, в июне Совфед расширил основания для отказа в выдаче лицензии на оружие и повысил с 18 лет до 21 года возраст, с которого можно приобретать охотничье оружие.

Инициатива была внесена после "колумбайна" в казанской школе - бойню устроил психически нездоровый молодой человек, который владел оружием на законном основании.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: пермь, стрельба, оружие, андрей клишас



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2021 15:21 Мск В Перми семьи погибших от рук стрелка, напавшего на вуз, получат по миллиону

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.09.2021 14:10 Мск Инспектор ДПС, нейтрализовавший напавшего на вуз в Перми стрелка, рассказал о деталях операции
Ранее 20.09.2021 12:50 Мск Из-за трагедии в пермском госуниверситете пермский "политех" уходит на дистант
Ранее 20.09.2021 12:15 Мск Стрелок, напавший на вуз в Перми, легально владел оружием
Ранее 20.09.2021 11:43 Мск Из-за трагедии в пермском вузе, в школах, техникумах и колледжах Прикамья отменили занятия
Ранее 20.09.2021 11:27 Мск Путин принес соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе
Ранее 20.09.2021 10:59 Мск Число погибших при стрельбе в пермском вузе возросло до восьми
Ранее 20.09.2021 10:51 Мск Губернатор Прикамья выехал к вузу, где устроили стрельбу. Из Москвы летят министры
Ранее 20.09.2021 10:38 Мск Расследованием причины стрельбы в Пермском университете займётся Центральный аппарат СКР
Ранее 20.09.2021 10:29 Мск МВД сообщило о задержании стрелка в Перми
Ранее 20.09.2021 10:10 Мск В результате стрельбы в Пермском университете погибли пять человек
Ранее 20.09.2021 10:00 Мск Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете - студенты выпрыгивают из окон


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети