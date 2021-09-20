В Совфеде выступили против нового ужесточения законов после стрельбы в Перми

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас не считает нужным в очередной раз ужесточать законодательство об оружии после трагедии в Перми.

По мнению сенатора, нецелесообразно делать это после каждого громкого преступления. "Нужно ответственно исполнять действующие нормы законодательства", - сказал Клишас "Интерфаксу".

20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, более 20 пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Выяснилось, что он легально владел оружием. При задержании в связи с оказанием сопротивления стрелок был ранен.

Напомним, в июне Совфед расширил основания для отказа в выдаче лицензии на оружие и повысил с 18 лет до 21 года возраст, с которого можно приобретать охотничье оружие.

Инициатива была внесена после "колумбайна" в казанской школе - бойню устроил психически нездоровый молодой человек, который владел оружием на законном основании.