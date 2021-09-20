20 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске без воды останутся более 800 домов, два завода и социальные учреждения

В Ленинском районе Челябинска на сутки будет полностью ограничена подача воды в жилые дома и социальные учреждения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, под отключение попадают 271 многоквартирный и 544 частных дома, 13 детских садов, девять учебных и четыре медицинских учреждения, 57 административных зданий и два завода.

Вода будет отключена с 23 часов 22 сентября до 23 часов 23 сентября. Горожан просят сделать необходимый запас воды.

В администрации рассказали, что это необходимо в связи с переврезкой участка водовода после проведения капитального ремонта. Для производства работ будет задействовано более 60 сотрудников и 25 единиц техники.

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Теги: вода, ремонт, водовод,



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