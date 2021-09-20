Собянин заявил о победе всех кандидатов из его списка

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам по поводу итогов выборов в Госдуму. Он заявил, что победу одержали все кандидаты-одномандатники, которых он представлял ранее в своем "списке".

"Москвичи проявили очень высокую активность — около 50% избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города", - написал Собянин в своем блоге.

Также он поблагодарил "Единую Россию" и всех, кто за нее голосовал.

Отметим, что результаты дистанционного голосования по Москве, которыми так гордится Собянин, до сих пор не опубликованы – спустя 21 час после закрытия электронных участков, работавших три дня.

В так называемом "списке Собянина" были не только "единороссы", но и самовыдвиженцы (впрочем, поддерижвающие действующие власти), а также представительница СРЗП Галина Хованская.