20 Сентября 2021
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Украина, Черновцы, акция протеста предпринимателей против продолжения карантина (2020) | Фото: dsnews.ua

На Украине продлили режим ЧС и ввели принуждение к вакцинации

На Украине продлили режим ЧС и адаптивного карантина. Такое решение принял кабмин страны.

Режим ЧС и карантина продлен до конца года. Также с сегодняшнего дня вступили в силу изменения, которые вводят принуждение к вакцинации. Отныне работа заведений будет зависеть от вакцинации.

Напомним, на Украине страна разделена на зоны - зеленую, желтую и красную, в зависимости от ситуации с ковидом. И в зависимости от того, в какую зону попадает регион, действуют те или иные ограничения или запреты. Так, в желтой зоне школы могут работать при наличии у 80% сотрудников вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении. Похожие требования выдвигаются к другим заведениям.

В красной зоне нужно, чтобы 100% сотрудников отвечали этим требованиям. Недавно власти заявили, что они не могут заставить вакцинироваться граждан, но могут принудить их через работодателей, выдвигая требования к работе заведений. То есть тактика принуждения несколько отличается от российской, но по своей сути тоже сводится к давлению через работодателей.

Характерно, что в постановлении есть пункт, что приезжающие из России подлежат двухнедельной самоизоляции, если только они не вакцинировались одним из препаратов, одобренных ВОЗ. Это прямо касается жителей ДНР и ЛНР, которые в основном ездят на Украину через Россию. Как и в других странах, на Украине борьба с ковидом превратилась в борьбу с невакцинированными.

Интересно, что формально Украина уже полтора года живет в режиме карантина - с 12 марта 2020 года.

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Теги: Украина, карантин, ЧС, вакцинация



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