Управляющего челябинским областным отделением ПФР Чернобровина отпустили из СИЗО под домашний арест

Тракторозаводский районный суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест управляющему областным отделением ПФР по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому в получении взяток в размере более 26 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. По ркшению суда он был заключен под стражу.

Виктор Чернобровин руководил отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов, был членом фракции "Единая Россия".