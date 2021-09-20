20 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото: пресс-служба Уральских авиалиний

На борту самолета "Уральских авиалиний" скончалась пассажирка

На борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего их Анталии в Екатеринбург, скончалась пассажирка. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, добавив, что женщине внезапно стало плохо.

"Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья - Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи", - рассказали в пресс-службе.

На борту женщине оказали первую медицинскую помощь члены экипажа и врач из числа пассажиров, однако, к сожалению, пассажирка скончалась до прибытия в аэропорт.

Трагедия произошла на утреннем рейсе, который отправился с курорта в 7.35. Из-за произошедшего, прилет в Екатеринбург был задержан почти на два часа.

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Теги: Уральские авиалинии, смерть, пассажир



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