АО "Транснефть – Сибирь" оказало помощь в организации чемпионата Тюменской области по парашютному спорту

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках реализации программы благотворительности оказало финансовую поддержку Федерации парашютного спорта Тюменской области для проведения ежегодного областного чемпионата по парашютному спорту на кубок Александра Ефремова.

Чемпионат в этом году проводится в 20-й раз, в нем приняли участие свыше 45 человек из Тюмени, Сургута, Ишима, Челябинска, Омска, Ялуторовска. Соревнования проводились на аэродроме в г. Ялуторовске (Тюменская область). Спортсмены состязались в двух категориях: точность прыжка в группе и индивидуально. Проведение подобных спортивных мероприятий содействует развитию парашютного спорта в стране, в том числе выявлению сильнейших спортсменов, подготовке спортивного резерва.

Чемпионат посвящен памяти российского фотокорреспондента Александра Ефремова, работавшего в тюменской газете "Наше время". Он увлекался парашютным спортом, был воспитанником тюменского аэроклуба и совершил более 40 прыжков. Ефремов погиб при исполнении служебных обязанностей, ведя репортаж из "горячей точки".

АО "Транснефть – Сибирь" считает развитие спорта и физической культуры в регионах присутствия одним из приоритетных направлений программы благотворительной деятельности. В этом году предприятие выделило свыше одного миллиона рублей детским спортивным школам и общественным организациям, средства направлены на аренду залов, проведение спортивных мероприятий, приобретение формы и инвентаря.