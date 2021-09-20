АО "Транснефть – Сибирь" оказало помощь в организации чемпионата Тюменской области по парашютному спорту

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт Тюменская область
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" оказало помощь в организации чемпионата Тюменской области по парашютному спорту

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках реализации программы благотворительности оказало финансовую поддержку Федерации парашютного спорта Тюменской области для проведения ежегодного областного чемпионата по парашютному спорту на кубок Александра Ефремова. 

Чемпионат в этом году проводится в 20-й раз, в нем приняли участие свыше 45 человек из Тюмени, Сургута, Ишима, Челябинска, Омска, Ялуторовска. Соревнования проводились на аэродроме в г. Ялуторовске (Тюменская область). Спортсмены состязались в двух категориях: точность прыжка в группе и индивидуально. Проведение подобных спортивных мероприятий содействует развитию парашютного спорта в стране, в том числе выявлению сильнейших спортсменов, подготовке спортивного резерва.

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

Чемпионат посвящен памяти российского фотокорреспондента Александра Ефремова, работавшего в тюменской газете "Наше время". Он увлекался парашютным спортом, был воспитанником тюменского аэроклуба и совершил более 40 прыжков. Ефремов погиб при исполнении служебных обязанностей, ведя репортаж из "горячей точки".

АО "Транснефть – Сибирь" считает развитие спорта и физической культуры в регионах присутствия одним из приоритетных направлений программы благотворительной деятельности. В этом году предприятие выделило свыше одного миллиона рублей детским спортивным школам и общественным организациям, средства направлены на аренду залов, проведение спортивных мероприятий, приобретение формы и инвентаря. 

 

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Транснефть - Сибирь, чемпионат, парашютный спорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети